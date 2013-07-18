香港金融：苏格兰皇家银行同意向合资格客户回购雷曼ELN，涉约5亿港元

路透香港7月18日 - 香港证监会周四称，苏格兰皇家银行（RBS） 同意在非承认责任的基础上，向其客户回购未到期雷曼兄弟相关的股票挂钩票据（ELN），估计涉资约5.13亿港元。

证监会在一份声明中称，证监会及金融管理局已与RBS（前身为荷兰银行）就其于2007年7月至2008年5月期间向零售客户销售雷曼ELN一事达成协议，RBS同意在非承认责任的基础上向所有持有该银行出售的未到期雷曼ELN的合资格客户提出回购建议，回购价相等于每名合资格客户投资于雷曼ELN的100%本金价值。

声明指出，“和解方案让合资格客户有机会还原至他们购买未到期雷曼ELN之前的状况。”

证监会估计，约有540名客户符合资格参与这项和解方案下的回购建议，若回购建议获得全面接纳，将涉及合共约5.13亿港元的付款金额。

合资格客户是指持有未到期雷曼ELN而风险承受能力被评估为低于其所购买的雷曼ELN获给予的风险评级的零售客户。回购建议并不适用于专业投资者。证监会就RBS向专业投资者销售雷曼ELN的处理手法仍在调查中。

监于RBS提出回购计划，证监会将不会就向RBS的零售客户（专业投资者除外）销售雷曼ELN的事宜，对该银行及其现任或前任主管人员或雇员作出纪律处分，但有关方面若涉嫌犯有不诚实、欺诈、欺骗或属刑事性质的行为则属例外。

金管局亦已知会该银行，表示金管局不拟就RBS向那些已接纳回购建议或根据回购计划接纳补发款项的客户销售雷曼ELN一事，向其行政主管人员及有关人士采取执法行动，但有关方面若涉嫌犯有不诚实、欺诈、欺骗或属刑事性质的行为则属例外。

渣打 于2011年亦与证监会和金管局达成和解协议，渣打同意在非承认责任上向其客户回购14.8亿港元未到期雷曼ELN。（完）