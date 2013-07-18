台湾汇市：台币兑美元收创逾一周低位，外资及进口商买汇

* 美元兑亚币走强

* 外资及进口商齐买汇

* 明日区间先看29.9-30

路透台北7月18日 - 台币兑美元 周四收贬1角并跌破30大关，并创逾一周收盘低位。美联储主席贝南克讲话之后令美元趋升，加以外资预备现金股利汇出，台币第二日收贬。

汇银人士表示，除了部分大型外商预备下周发放大额的现金股利、先行汇出之外，部分进口商在美元尚未买足之际，今日也有较踊跃的买盘，推升美元午后走强。不过，台币收盘跌破30整数关卡，预料出口商将再踊跃的抛汇，美元大升也不易。

“有些进口商之前没有买够的，今天一到29.9以上都出来啦。”一位大型本地银行的交易员称。

今年台湾上市柜公司仍旧在7月底起进入现金股利发放高峰。台积电 高达777亿台币的股利将在24日发放。

汇银人士表示，虽然特定外资准备现金股利汇出，但对台股 的方向却并不一定看坏，短期的股利汇出潮若过后，台币很可能还是回到区间盘整，区间先看29.9-30。

台北外汇中心的台币兑美元终场收贬1角报30.025。若不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在29.88-29.95，上日则在29.81-29.89。

台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超67.14亿台币，连续第八日买超，总计逾700亿台币以上。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价折价缩小。指标美元/台币一个月天期 报价落在29.907/29.925，上日则收在29.750。

印度卢比周四领跌新兴亚币兑美元，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克确认了市场关于FED今年料开始缩减货币刺激规模的看法。

本周全球重要的经济事件有：

周三至周四，美联储(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述；周五有G20财长与央行总裁会议。

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环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日

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