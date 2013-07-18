更新版-路透调查：印尼卢比空头仓位增至近五年高位，做空印度卢比仓位亦增

尽管印度央行和政府采取支撑货币的举措，但印度卢比 的人气愈发悲观。

周一稍晚，印度央行宣布阻止印度卢比下跌的措施，紧缩流动性并提高银行从央行获取资金的成本。

投资者怀疑，在围绕印度经济基本面疲软以及经常帐赤字的担忧持之不散之际，印度当局的措施能否吸引资本流入。

调查估值介于负3到正3，旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况。

正3表示市场高度做多美元。数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位。

调查结果 如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

7月18日 -0.61 -0.33 0.19 1.44 0.01 1.01 0.67 0.48 0.21

7月 4日 -0.32 0.04 0.48 1.12 0.26 0.94 0.53 0.31 0.41

6月20日 -0.84 0.51 0.69 1.39 0.25 1.66 0.90 0.61 0.70

6月 6日 -1.34 0.10 0.28 1.35 0.30 1.19 0.77 -0.17 0.69

5月23日 -1.92 0.51 1.08 0.65 0.40 0.68 -0.27 -0.09 0.35

5月 9日 -1.93 -0.83 -0.09 0.43 -0.31 -0.24 -1.04 -0.83 0.17

4月25日 -1.71 0.09 0.09 0.44 0.38 -0.20 -0.34 0.20 -1.09 (完)