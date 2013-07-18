《独家新闻》澳洲钜富Rinehart的100亿美元铁矿石项目已解决融资障碍

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透悉尼/首尔7月18日 - 消息人士周四表示，澳洲矿业富豪Gina Rinehart的100亿美元Roy Hill铁矿石项目已解决延宕债务协商的主要障碍，可望从2015年9月开始生产。
已是澳洲首富的Rinehart将因为Roy Hill矿场开始生产而更加富有。根据福布斯(富比士/Forbes)数据，她的财产净值高达170亿美元。
不过，铁矿石供应过剩的局面料将更为严峻，因为力拓 、必和必拓 和Fortescue Metals Group 纷纷增加产出，但铁矿石最大消费国--中国的需求却正在放缓。
Roy Hill项目年产5,500万吨铁矿石，有望成为澳洲第四大铁矿石矿山，但项目时程多次推迟，因为70亿美元的债务融资计划无法敲定。
包括韩国输出入银行(KEXIM)、日本国际协力银行(JBIC)、以及日本贸易保险(Nippon Export & Investment Insurance)等出口信贷机构均向以Rinehart为首的Roy Hill股东施压，要求全额担保这个项目能完工，才同意发放最多50亿美元贷款。
熟悉协商谈判的银行消息来源表示，出口信贷机构也要求出具中国钢厂购买铁矿石合约的付费保证书。
各方已协商出折衷方案，解决了可能再度延后Roy Hill项目的僵局。(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。