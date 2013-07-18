《独家新闻》澳洲钜富Rinehart的100亿美元铁矿石项目已解决融资障碍

路透悉尼/首尔7月18日 - 消息人士周四表示，澳洲矿业富豪Gina Rinehart的100亿美元Roy Hill铁矿石项目已解决延宕债务协商的主要障碍，可望从2015年9月开始生产。

已是澳洲首富的Rinehart将因为Roy Hill矿场开始生产而更加富有。根据福布斯(富比士/Forbes)数据，她的财产净值高达170亿美元。

不过，铁矿石供应过剩的局面料将更为严峻，因为力拓 、必和必拓 和Fortescue Metals Group 纷纷增加产出，但铁矿石最大消费国--中国的需求却正在放缓。

Roy Hill项目年产5,500万吨铁矿石，有望成为澳洲第四大铁矿石矿山，但项目时程多次推迟，因为70亿美元的债务融资计划无法敲定。

包括韩国输出入银行(KEXIM)、日本国际协力银行(JBIC)、以及日本贸易保险(Nippon Export & Investment Insurance)等出口信贷机构均向以Rinehart为首的Roy Hill股东施压，要求全额担保这个项目能完工，才同意发放最多50亿美元贷款。

熟悉协商谈判的银行消息来源表示，出口信贷机构也要求出具中国钢厂购买铁矿石合约的付费保证书。

各方已协商出折衷方案，解决了可能再度延后Roy Hill项目的僵局。(完)