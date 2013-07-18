CNH市场动态：离岸即期汇价小步微跌，近期波动区间维持较窄水平

路透香港7月18日 - 香港离岸人民币即期汇价 周四仍小幅微跌。市场人士称，贝南克讲话令市场维持FED逐步退出刺激措施的预期不变，美元走升令人民币兑美元即期趋弱，离岸即期陷入自6月以来的小幅震荡区间，还在寻找方向。

“今天市场一直是窄幅波动，尽管中资美元卖盘较多，但市场买盘也算不少，CNH即期从六月初就一直调整到现在，就看什么时间段能打破这个小幅震荡区间了。”一位外资银行交易员称。

香港时间周三晚间，美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话，令市场有关美联储将在主要央行中率先撤出超宽松货币政策的预期保持不变。 美元指数 微升0.2%至82.860，守在周三所及三周低点82.342上方。

本地时间下午5:15时，离岸人民币 报6.1407，较上收市价6.1360小幅走跌，盘中区间在6.1367-6.1431。

国际货币基金组织(IMF)在最新公布的报告中称，中国需要新一轮的果断改革措施，才能维持成功的经济成长，因在国内问题加剧之际，中国的安全界限缩窄。IMF未调整对中国2013年经济将增长7.75%的最新预估，但指出此预估存在下档风险。该预估高于中国政府所定的7.5%目标，亦高于多数民间分析师介于7-7.5%的预估。

在岸人民币兑美元即期 周四收跌至6.1413，主要受中间价低开带动。市场整体成交额 为159亿美元。

印度卢比周四领跌新兴亚币兑美元，日元 跌0.50%最新报100.13。瑞银的日本外汇交易主管Hiroshi Maeba表示，预计美元很有可能逐步走高，因美国与其他国家的货币政策前景分化。(完)

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