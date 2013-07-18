中国财政：加快预算资金支付，清理压缩财政结余结转资金--财政部

* 加快预算资金支付

* 清理压缩财政结余结转资金

* 各省需制定具体方案，7月底前报财政部备案

* 要确保今年底结余结转资金较去年大幅降低

路透北京7月18日 - 为了激活财政存量资金，中国财政部周四发布通知，要求地方各级财政部门加快预算资金支付，并清理压缩财政结余结转资金。

财政部网站刊登的通知并要求，各省级财政部门需在7月31日前落实通知的具体要求，制定具体实施方案和工作时间表，报财政部备案，以确保2013年底年终结余结转资金规模比2012年有较大幅度降低。

“地方各级财政部门要高度重视预算执行管理，把加快预算执行进度放在财政管理工作的重要位置，抓紧、抓实、抓出成效。对年初预算已经确定的项目，要加快资金支付，”通知称。

财政部并要求，对年初代编预算，要分科目、分项目予以全面清理，超过规定期限仍未落实到部门和单位的，除据实结算项目外，要收回总预算用于其他急需项目。

随着中国经济增速放缓，财政收入增速不可避免也将告别以往高增长时代，如何将有限资金“用在刀刃上”非常迫切。但中国国家审计署6月末公布报告称，其对18个省本级财政收支审计发现，设立的财政专户多达478个、存款余额相当于其国库库款的44%，其中49个属违规开设；转作定期存款或理财产品的财政资金有2,795.84亿元，没有管理制度、未报备或公开招标的占比为67%。

财政部是次在通知中明确表示，各级财政部门要定期清理结余结转资金，摸清底数，对预计当年能够执行完成的结余结转项目，要督促加快预算执行进度，对于进展缓慢、年底可能继续形成结转结余的项目要及时调整用于其它支出。

而对于经清理确认属于已无法支出或已不需要支出的，要将资金收回总预算统筹安排。“各地要制定具体实施方案和工作时间表，采取切实有效的措施，确保2013年底年终结余结转资金规模比2012年有较大幅度降低，”通知要求。

据国家审计署报告，中央本级财政资金闲置较多，并未能形成有效需求。例如，2012年公共财政预算收入中有近5%规定了专项用途，不能统筹安排使用，车辆购置税收入年底累计结余就达37.7亿元。

此外，有104个部门本级有396.4亿元结余结转资金，其中22个部门项目支出结余结转超过当年预算的35%，最高达189%；而在政府性基金预算中，新增建设用地有偿使用费、彩票公益金等基金连年结转，额累计达339.24亿元。

近期市场对于“盘活存量”的讨论一直都很热烈，有人建议将沉淀的财政存款借给商业银行，认为这就等于盘活了财政资金。对此，中国人民银行研究局局长纪志宏在金融时报刊登的署名文章中称，这种观点值得商榷，因为如果财政资金这么用，实际上是货币政策而不是财政政策，表面上银行用了这笔钱，但这并不意味着财政资金就能真正盘活。

“问题的关键，首先是要提高预算编制和执行的科学性、严肃性，尽可能减少不必要的财政资金沉淀，”他说，其次是要把积余的财政资金用好，比如更多支持节能减排、基础设施和棚户区改造等民生领域。

针对政府性基金收入，财政部在通知中要求加快加快政府性基金预算执行进度，从土地出让收益集中用于教育、农田水利建设等方面的资金，要及时分配下达。

同时，还要加强国库资金管理，全面清理地方财政暂付款，该核销的要按程序尽快核销，违规占用的要及时清理，该收回的要及时收回；要加强财政资金管理，盘活各类闲置和沉淀资金，并进一步精简压缩财政专户数量。

不过为了坚决杜绝“以拨作支”、虚列支出、挤占挪用资金等行为，规范权责发生制管理，财政部也明确规定，“除国库集中支付结余和国家统一规定的事项外，地方不得扩大按照权责发生制列支的范围。”

与此前两年四万亿的大规模经济刺激计划不同，中国新一届政府这次的主打牌是“盘活存量、用好增量”。这表明中国正在告别以往依靠增发货币或财政扩张以刺激经济的老路，也释出要打破“大金融大财政”的改革信号。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here