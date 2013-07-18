台湾货币市场：7月19日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北7月19日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,590亿台币。
**紧缩因素：
--财政部发行102甲7期二年公债，金额300亿台币。
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素：
--央行存单到期2兆3,451.00亿台币 ：
07/22 3,211.50亿台币
07/23 1,260.50亿台币
07/24 678.50亿台币
07/25 2,610.50亿台币
07/26 2,379.75亿台币
07/29 2,728.00亿台币
07/30 4,187.80亿台币
07/31 1,577.00亿台币
08/01 3,959.30亿台币
08/02 858.15亿台币
--国库券到期550亿台币
7/22：财102-1期国库券到期，天期182天，金额250亿台币。
7/24：财102-4期国库券到期，天期91天，金额300亿台币。
--公债还本付息680.1875亿台币。
7/20：97甲4期本金600亿台币。
7/20：97甲4期5息12亿台币。
7/20：98甲4期4息14亿台币。
7/20：99甲6期3息16亿台币。
7/20：100甲6期2息14亿台币。
7/20：101甲6期1息12亿台币。
8/02：100甲7期2息12.1875亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--7/25：财政部发行财102-7期273天国库券，金额350亿台币，24日标售。
--7/26：财政部发行102甲8期20年公债，金额300亿台币，23日标售。
--8/02：财政部发行102甲9期30年公债，金额300亿台币，于7月30日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表新增 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。