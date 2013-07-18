更新版 1-台湾货币市场：资金更宽少有拆入需求，短票低档利率成交略增

* 资金更为宽裕，少有金融机构缺钱

* 短票成交利率低档比例略增

* RP客户提前框明日才交割的公债 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 董永年

路透台北7月18日 - 台湾银行间短率周四大致持稳既有区间。资金调度人士表示，今日市场资金整体更加充裕，仅剩少数的银行与票券商有资金缺口，拆出方能够维持续做即算不错。

他们认为，由于本周央行存单到期量大，且外资近日持续汇入，令资金供应相当宽裕。纵然下周有大额现金股利发放的变数，但料不足以让短率出现变化。

〞这一旬感觉利率起不来，只能到期续一续，下午就报央。〞一位拆出方的公股银行资金调度人士说。

另一银行调度人士则指出，拆出只能以续做为主，新的需求根本找不到。〞子弹太多了，没办法。〞

拆款中心资料 显示，周四超额准备为134亿台币，累计超额准备为699亿，加计前期1%的超额准备为1,752亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日。今日区间在0.295-0.400%，亦同于上日；一周拆款利率在0.380-0.420%，上日亦同。

**短票利率略往低档靠拢**

短票市场方面，今日整体发票量仅略微增加，不过来自银行的买票需求却明显升温。票券商表示，连有些平常不买票的小型银行都积极询问，也使得成交在0.67%偏低利率的30天期短票比例略增。

票券商并称，由于短票供给量有限，目前免保短票的成交利率，也与自保的水准相差不多。由于资金相当宽裕，近期外资也汇入，预料下周发放现金股利的效应有限，短率料持稳在低档。

〞外头资金很充裕，若银行愿意买0.67%，就给他多一点，若是0.69%，就谢谢一鞠躬。〞一票券商调度人士表示。

台湾央行今日共发行3,890.7亿台币存单，若相较存单到期金额3,896.5亿，存单发行余额减5.8亿台币。 周五央行存单到期金额1,590亿台币，当日紧缩因素则为财政部发行102甲7两年期公债，金额300亿台币。

30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，少数成交于0.67%，0.69%以较长天期及免保票为主。

**RP客户普遍多钱**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率持平。资金调度人士表示，今天整体金融市场普遍多钱，投信、寿险、银行端客户皆主动打电话要券，投信端昨日分配不均的情况已不复见，RP利率持稳在既有低位区间。

交易商表示，本周央行存单到期量高达1.47兆(万亿)台币，落点也相当平均，市场资金明显宽裕，明日交割两年期公债102/7 300亿台币，料将无碍市场资金调度，RP利率仍将稳于低位。

“客户都提前来要明日两年期公债(102/7)的券!”一位证券商交易员说。

大型票券市场人士表示，整体市场资金水位偏高，随着全球债市殖利率劲扬后，投资债券商品都想要等一下，深怕一买就碰到殖利率弹升，以致近日金融体系资金偏滥，RP利率持平在既有低位，下周关注现金股利发放的资金情势变化。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。