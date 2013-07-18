路透基点：台塑集团委托六家银行筹办等值5亿美元离岸融资--RLPC

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台塑集团已委托六家银行组成的银团来安排等值5亿美元的五年期离岸融资案。资金用于为集团下属四家中国子公司融资。

这六家牵头主办行分别是台湾银行、彰化商业银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库。

这笔无担保贷款分为两个部分，一笔是4.17亿美元，另一笔是4.90亿人民币。

一如先前报导，这笔贷款将通过南亚电路板(昆山)、南亚塑胶(宁波)、台化苯酚(宁波)和台塑聚乙烯(宁波)四家公司来筹借。

资金用作资本支出。

去年8月，这四家台塑旗下子公司签署了四笔五年期额度，总规模3.9072亿美元。四笔额度条款相同，主办行与一般参贷行都是同一组银行。这些定期贷款最高综合收益为116.25个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点,借款人将支付超额部分的利率。

今年5月，福建福欣特殊钢有限公司签署一笔2.46亿美元等值五年期离岸定期贷款，贷款分为1.68亿美元和4.8亿元人民币两部分。贷款最高先付费用为17个基点。美元贷款部分利率为Libor加码120个基点，人民币贷款的利率则是中银香港及汇丰的香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)平均值加码130个基点。美元贷款部分若台北美元拆款利率与LIBOR间的利差超过35个基点，则借款人须支付超过的部分。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)