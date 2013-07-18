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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 18:23 BJT

欧股业绩：诺基亚第二季手机销售低于市场预测

路透赫尔辛基7月18日 - 诺基亚 第二季手机销售低于预期，显示距离收复遭对手夺走的市场份额还很遥远。

诺基亚公布第二季销售740万支Lumia智能手机，较第一季成长32%，但低于路透调查分析师预测的810万支。

诺基亚第二季的一般手机销售量为5,370万支，亦低于市场预估的5,620万支。

诺基亚现金准备41亿欧元，大致符合市场预测。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
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