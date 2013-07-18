香港新股：TCL多媒体分拆通力电子在主板上市，上市市盈率3.5倍

路透香港7月18日 - 中国电视机生产商--TCL多媒体 周四称，公司以介绍形式分拆通力电子在主板上市，上市市盈率为3.5倍，而通力电子在上市后半年内不会进行融资。

TCL多媒体将通力电子的股份分派予股东，故上市后不再持有通力电子的股份，改由母公司TCL集团 持股，预计8月14日正式在联交所挂牌上市。

TCL多媒体首席财务官郑方定在记者会上称，通力电子主要从事原设计制造业务，其客户包括TCL多媒体的竞争对手，故公司希望藉此次分拆扩大通力电子的潜在客户群。

“按2012年盈利计算，通力电子的上市市盈率只有3.5倍，相比起其同业逾10倍市盈率，价格比较超值。”他说，预计通力挂牌首日开盘价为每股2.44港元。

通力电子首席财务官任学农称，是次以介绍方式上市，不涉及发行新股集资，而公司在上市后半年内不会进行融资，往后则会根据需要而定。

TCL集团将持有通力电子61.31%的股份。通力电子主要生产DVD及蓝光播放器、家庭影院以及卫星电视接收器，并与飞利浦 、LG 及东芝 等国际品牌建立紧密的合作关系，去年度收入为36.5亿港元，净利9,475万港元。

TCL多媒体主要从事电视机的生产和销售，于今年3月在全球LCD电视机市场占有率为7.3%，排名第三；在中国的LCD电视机市场占有率则为20.2%，排名第一。