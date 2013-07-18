中国央企：中国二重和国机集团联合重组，央企数减至115家--国资委

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京7月18日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周四称，经批准中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司实施联合重组，重组后的新集团沿用“中国机械工业集团有限公司”名称。至此，国务院国资委履行出资人职责的中央企业数量减至115家。
新华社援引国资委消息称，重组后，中国二重将不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。
中国第二重型机械集团始建于1958年，主要研发中心和生产基地在四川成都、德阳和江苏镇江；截至2012年底，集团资产总额252.6亿元人民币，在册职工超过13,000人。
中国机械工业集团成立于1997年，拥有近50家全资及控股公司、9家上市公司、140多家海外服务机构，全球员工近10万人，主业为机械装备研发与制造、工程承包、贸易与服务。2012年国机集团营业收入2,134亿元，在2013年《财富》世界500强企业中位列第326位。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。