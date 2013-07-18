中国央企：中国二重和国机集团联合重组，央企数减至115家--国资委

路透北京7月18日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周四称，经批准中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司实施联合重组，重组后的新集团沿用“中国机械工业集团有限公司”名称。至此，国务院国资委履行出资人职责的中央企业数量减至115家。

新华社援引国资委消息称，重组后，中国二重将不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。

中国第二重型机械集团始建于1958年，主要研发中心和生产基地在四川成都、德阳和江苏镇江；截至2012年底，集团资产总额252.6亿元人民币，在册职工超过13,000人。