马来西亚期市：棕榈油期货微升，然而需求担忧压制涨势

路透新加坡7月18日 - 马来西亚棕榈油期货周四微升，本周稍早价格跌至七个月低点吸引买家进场，但涨势受限，因市场持续担忧需求疲弱及产量增加。

斋月开始后需求放缓，令马来西亚7月上半月棕榈油出口下滑。下半年产量增加的周期开始，也引发对本月库存增加的预期。

“周一和周二市场跌了太多，这带来部分买兴，”一名外资商品经纪公司的交易商表示，“但担忧之处仍在于需求放缓，尤其是当下半年产量增加之时。”

指标10月棕榈油合约 周四收升1.8%至每吨2,291马币(林吉特)(717美元)。合约周二曾触及年内低点2,222马币，受到偏空基本面影响。

总成交量为53,157口，远高于3.5万口的日均水平。价格交投于2,248-2,294马币之间。(完)

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