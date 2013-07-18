东南亚股市：多数收高，美联储主席贝南克证词令市况偏多

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANPU 435.16 3.63 +0.84 +2.61 424.10 指数 > 新加坡 3218.20 9.87 +0.31 +1.61 3167.08 马来西亚 1791.54 2.88 +0.16 +6.07 1688.95 泰国 1487.19 29.11 +2.00 +6.84 1391.93 印尼 4720.44 41.43 +0.89 +9.35 4316.69 菲律宾 6648.35 73.63 +1.12 +14.38 5812.73 越南 496.84 -0.66 -0.13 +20.09 413.73 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。