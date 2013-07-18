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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 19:13 BJT

东南亚股市：多数收高，美联储主席贝南克证词令市况偏多

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   435.16     3.63    +0.84    +2.61   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3218.20     9.87    +0.31    +1.61  3167.08
 马来西亚                       1791.54     2.88    +0.16    +6.07  1688.95
 泰国                           1487.19    29.11    +2.00    +6.84  1391.93
 印尼                           4720.44    41.43    +0.89    +9.35  4316.69
 菲律宾                         6648.35    73.63    +1.12   +14.38  5812.73
 越南                            496.84    -0.66    -0.13   +20.09   413.73
    (完)
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