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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 19:34 BJT

美股业绩：摩根士丹利第二季持续经营业务的EPS为0.43美元

路透7月18日 - 摩根士丹利 周四公布，

* 2013年第二季持续经营业务每股盈余(EPS)为0.43美元

* 第二季净收入为85亿美元

* 截至第二季末其根据根巴塞尔I的一级资本充足率约为14.1%，第一季末为13.9%

* 第二季包含特殊项目每股盈余为0.41美元

* 第二季扣除负面债务估值调整(DVA)的净营收为83亿美元

* 该公司将开始回购5亿美元股票。

汤森路透I/B/E/S预估，摩根士丹利第二季营收为78.9亿美元。(完)
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