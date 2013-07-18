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市场报道 | 2013年 7月 18日 星期四 19:38 BJT

美国个股：摩根士丹利公布业绩后股价上扬2.5%

路透纽约7月18日 - 摩根士丹利 股价周四盘前上升2.5%，此前公布第二季业绩 。(完)
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