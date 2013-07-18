更新版-美股业绩：摩根士丹利第二季业绩强于预期，主要业务营收均增加

该行此前为固定收益和商品交易营收设定的季度指标是15亿美元，称这样才能收回资本成本，第一季该部分业务表现不佳。

与竞争对手一样，承销业务是亮点。

债务承销营收增长约24%至4.18亿美元，股票承销营收增长约16%至3.27亿美元。

尽管并购活动低迷，但咨询营收增长约27%至3.33亿美元。

财富管理营收增长10%至35.3亿美元，利润率为18.5%。

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)当前设定的目标是，在2015年前财富管理业务利润率至少达至20%，且称若利率上涨且市场环境改善，则利润率可能升破23%。(完)