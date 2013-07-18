更新版-美股业绩：摩根士丹利第二季业绩强于预期，主要业务营收均增加

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
该行此前为固定收益和商品交易营收设定的季度指标是15亿美元，称这样才能收回资本成本，第一季该部分业务表现不佳。
与竞争对手一样，承销业务是亮点。
债务承销营收增长约24%至4.18亿美元，股票承销营收增长约16%至3.27亿美元。
尽管并购活动低迷，但咨询营收增长约27%至3.33亿美元。
财富管理营收增长10%至35.3亿美元，利润率为18.5%。
摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)当前设定的目标是，在2015年前财富管理业务利润率至少达至20%，且称若利率上涨且市场环境改善，则利润率可能升破23%。(完)
(编译/审校 石冠兰/王兴亚/田建华)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选