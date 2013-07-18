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市场报道 | 2013年 7月 18日 星期四 20:46 BJT

表格：美国7月13日止当周初请失业金人数降至33.4万人，低于预估

路透7月18日 - 美国劳工部周四报告称，

* 美国一周初请失业金人数为33.4万人(预估为34.5万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.6万人

* 美国一周续请失业金人数为311.4万人(预估为295.9万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

07/13/13 334,000 346,000 -- --

07/06/13 358,000-R 351,250-R 3,114,000 2.4

06/29/13 344,000 345,750 3,023,000-R 2.3

06/22/13 348,000 346,250 2,953,000 2.3

06/15/13 355,000 348,500 2,987,000 2.3

06/08/13 336,000 345,750 2,966,000 2.3

06/01/13 346,000 352,500 2,991,000 2.3

05/25/13 357,000 348,000 2,971,000 2.3(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
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