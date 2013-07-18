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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 20:40 BJT

美国热股：摩根士丹利第二季获利胜预期，股价盘前上涨

路透7月18日 - 摩根士丹利公布经调整的第二季获利，强于预期，所有主要业务的营收全部实现增长，尤其是交易和证券承销业务。

摩根士丹利周四公布，第二季归属普通股股东的净利增至8.02亿美元，合每股盈余(EPS)0.41美元，上年同期分别为5.64亿美元和0.29美元。

周三摩根士丹利股价收报26.54美元，今日盘前上涨5.2%。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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