国际油市：亚洲石脑油裂解价差续跌至一周半低位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡7月18日 - 亚洲石脑油价格周四处于两日来高位每吨908美元，但裂解价差连续第四个交易日下降，来到每吨94.33美元的一周半低点，受到现货供应增加的拖累。
俄罗斯Rosneft罕见地标售不超过3.3万吨的石脑油船货，船期定在8月20-25日。
此时，来自中东的8月船货现货处于近30万吨的异常高位。
有消息称，台湾台塑石化周三因停电，意外关闭一年产能70万吨的石脑油裂解装置。但该装置将在7月19日前恢复运转。
亚洲汽油裂解价差降至每桶13.91美元，为7月9日以来最低位，美国市场疲弱造成打压。
美国上周汽油库存增加310万桶，至2.241亿桶，超出路透调查分析师预估的增加50万桶。
但是在新加坡，轻质馏分油库存降至802.4万桶的逾四年低点。库存下降可能是由于印尼汽油需求处于异常高位，该国寻购船货以满足斋月期间的需求。(完)
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(编译 王兴亚；审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。