国际油市：亚洲石脑油裂解价差续跌至一周半低位

路透新加坡7月18日 - 亚洲石脑油价格周四处于两日来高位每吨908美元，但裂解价差连续第四个交易日下降，来到每吨94.33美元的一周半低点，受到现货供应增加的拖累。

俄罗斯Rosneft罕见地标售不超过3.3万吨的石脑油船货，船期定在8月20-25日。

此时，来自中东的8月船货现货处于近30万吨的异常高位。

有消息称，台湾台塑石化周三因停电，意外关闭一年产能70万吨的石脑油裂解装置。但该装置将在7月19日前恢复运转。

亚洲汽油裂解价差降至每桶13.91美元，为7月9日以来最低位，美国市场疲弱造成打压。

美国上周汽油库存增加310万桶，至2.241亿桶，超出路透调查分析师预估的增加50万桶。

但是在新加坡，轻质馏分油库存降至802.4万桶的逾四年低点。库存下降可能是由于印尼汽油需求处于异常高位，该国寻购船货以满足斋月期间的需求。(完)

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