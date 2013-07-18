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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 20:52 BJT

美国热股：IBM上调全年财测，股价盘前上涨

路透7月18日 - 全球最大的科技服务公司--国际商业机器(IBM)公司得益于削减成本，上调了全年财测，而且宣布第二季获利好于预期。

IBM周三表示，扣除10亿美元与裁员相关的重组费用后，将非按照公认会计原则(GAAP)计算的全年每股盈余(EPS)预估从16.70美元至少上调至16.90美元。

周三IBM股价收报194.55美元，今日盘前上涨2%。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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