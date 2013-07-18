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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 21:11 BJT

美国热股：英特尔下调全年营收预估，股价盘前下跌

路透7月18日 - 全球最大芯片制造企业英特尔下调全年营收预估，并称在削减资本支出，因应个人电脑(PC)销量下滑和中国经济放缓。中国是其最大市场之一。

至少两家投行下调英特尔目标价。

周三该公司收报24.15美元，今日盘前下跌3%。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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