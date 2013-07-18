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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 21:13 BJT

美国热股：美国运通第二季营收不及预期，且全球网络服务业务或受冲击

路透7月18日 - 信用卡公司美国运通 第二季营收不及分析师预估，且该公司称欧盟执委会关于对银行卡交易中转费设限的提案，可能冲击公司全球网络服务业务。

Susquehanna Financial Group将美国运通评级从“正面”下调至“中性”。该投行将美国运通目标价从84美元下调至80美元。

周三美国运通收报76.80美元，今日盘前交易中下跌2%。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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