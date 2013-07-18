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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 21:34 BJT

南非央行：一如预期维持附买回利率在5%不变

路透比勒陀利亚7月18日 - 南非央行周四一如预期维持附买回利率在5%不变，指称因兰特走软引发通胀风险，同时央行修正了2013年经济成长预估。(完)

(编译 王兴亚；审校 田建华)
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