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市场报道 | 2013年 7月 18日 星期四 21:47 BJT

美国股市：开平盘，投资者消化最新企业财报并等待贝南克第二场国会证词

路透纽约7月18日 - 美国股市周四开盘几无变动，投资者消化最新的企业财报，包括摩根士丹利公布季度获利大增，同时等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克的第二场国会证词陈述。

道琼工业指数 上涨10.67点或0.07%，报15,481.19点；标准普尔500指数 升1.93点或0.11%，报1,682.84点；NASDAQ指数 上涨0.98点或0.03%，报3,610.98点。(完)
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