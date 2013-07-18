版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 22:07 BJT

表格：美国6月领先指标持平，预估为上升0.3%

路透7月18日 - 美国经济谘商会周四公布，美国6月领先指标持平，预估为上升0.3%，5月修正后修为增长0.2%，前值为上升0.1%。 以下为详细数据：

指数 6月 5月 (前值) 4月 (前值) 领先指标 95.3 0.0 0.2 0.1 0.8 0.8 同步指标 105.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 落后指标 119.0 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐