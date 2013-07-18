版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 22:07 BJT

美国数据: 费城联邦储备银行7月制造业指数为正19.8，预估为正7.8

路透7月18日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区7月制造业活动指数为正19.8，为2011年3月来最高，预估为正7.8，6月为正12.5。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐