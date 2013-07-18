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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 01:08 BJT

表格: 美国标售10年期TIPS得标利率为0.384%，投标倍数为2.44

路透华盛顿7月18日 - 美国财政部称，其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.384 中值 0.310 低值 0.270 价格/得标 价格 100.004056 高值得标比率 84.23% 投标倍数 2.44 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 15,000,001,500 总投标 36,557,669,700 竞争性投标得标 14,971,731,800 非竞争性投标得标 28,269,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 23,279,000,000 初级市场交易商得标 5,294,000,000 直接投标 1,960,000,000 直接投标得标 1,036,000,000 间接投标 11,290,400,000 间接投标得标 8,641,731,800 发行细节 发行日 2013/07/31 到期日 2023/07/15 CUSIP码 912828VM9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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