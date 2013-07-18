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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 00:03 BJT

美国经济：贝南克称在考虑缩减购债时，联储希望看到就业市场持续改善的指标

路透7月18日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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