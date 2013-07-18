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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 04:07 BJT

美股盘后：谷歌公布业绩后股价下挫3.5%

路透纽约7月18日 - 谷歌 周四在盘后交易中下挫3.5%，之前该公司公布业绩。

谷歌公布第二季非GAAP每股盈利为9.56美元，GAAP每股盈利为9.54美元，合并营收为141.1亿美元，增长19%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计谷歌第二季每股盈利为10.78美元，营收为144.1亿美元。(完)
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