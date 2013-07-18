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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 04:06 BJT

美股盘后：微软公布业绩后股价盘后下挫2.1%

路透纽约7月18日 - 微软 周四在美股盘后交易中下挫2.1%，此前该公司公布了业绩。

微软公布会计年度第四季GAAP营收为198.96亿美元，非GAAP营收为191.14亿美元；第四季每股盈利0.59美元，经调整每股盈利0.52美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计微软第四季每股盈利0.75美元，营收为207.3亿美元。(完)
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