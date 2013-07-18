版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 19日 星期五 04:12 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.5%，Nasdaq指数微升0.04%

路透纽约7月18日 - 美国股市道指和标普500指数周四收在纪录最高收位，因摩根士丹利等公司公布优于预期的业绩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克的讲话继续令市场感到安心。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高78.02点，或0.5%，至15,548.54点；标准普尔500指数 收高8.46点，或0.5%，至1,689.37点；Nasdaq指数 微升1.28点，或0.04%，至3,611.28点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐