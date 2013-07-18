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市场报道 | 2013年 7月 19日 星期五 04:21 BJT

美股盘后：超微半导体公布业绩后股价劲升3%

路透7月18日 - 超微半导体(AMD) 周四在盘后交易中上扬3%，之前该公司公布的第二季营收优于预期。(完)
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