《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 65.10 +4.96 +8.25 5913788 搜狐 68.10 +1.69 +2.54 1781871 网易 66.28 +0.73 +1.11 575254 百度 111.20 +2.67 +2.46 6282387 亚信科技 11.66 -0.02 -0.17 171155 台湾 台湾积体电路 16.81 -1.64 -8.89 3405657 联电 2.12 -0.06 -2.75 489877 日月光 4.08 -0.11 -2.63 72338 硅品精密 5.36 -0.20 -3.60 907927 和信超媒体 0.99 +0.02 +2.06 45043 友达 3.35 -0.20 -5.63 211862 中华电信 32.11 -0.10 -0.31 41250 台湾国际航电 36.52 +0.17 +0.47 552290 香港 中国移动 52.57 -0.32 -0.61 122189 中国联通 13.99 -0.05 -0.36 83659 中国电信 47.99 -0.37 -0.77 12862 中芯国际 4.02 -0.13 -3.13 30898 电讯盈科 4.80 +0.08 +1.69 1658
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。