版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 19日 星期五 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月18日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             65.10      +4.96      +8.25    5913788
 搜狐                             68.10      +1.69      +2.54    1781871
 网易                             66.28      +0.73      +1.11     575254
 百度                            111.20      +2.67      +2.46    6282387
 亚信科技                         11.66      -0.02      -0.17     171155
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     16.81      -1.64      -8.89    3405657
 联电                              2.12      -0.06      -2.75     489877
 日月光                            4.08      -0.11      -2.63      72338
 硅品精密                          5.36      -0.20      -3.60     907927
 和信超媒体                        0.99      +0.02      +2.06      45043
 友达                              3.35      -0.20      -5.63     211862
 中华电信                         32.11      -0.10      -0.31      41250
 台湾国际航电                     36.52      +0.17      +0.47     552290
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         52.57      -0.32      -0.61     122189
 中国联通                         13.99      -0.05      -0.36      83659
 中国电信                         47.99      -0.37      -0.77      12862
 中芯国际                          4.02      -0.13      -3.13      30898
 电讯盈科                          4.80      +0.08      +1.69       1658
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐