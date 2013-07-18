日韩经济指标预测--7月19日-7月26日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月15日当周 7月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超9,731 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,869 7月19日(五) 暂无重要经济数据。 7月22日当周 7月22日(一) 暂无重要经济数据。 7月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本出口(较上年同期) 6月 -- +10.1% 进口(较上年同期) -- +10.0% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,939 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- 7月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上 6月 -- 持平 年同期) 日本全国CPI(较上年同期) -- -0.3% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 -- +0.2% 日本东京地区CPI(较上年同期) -- 持平 7月26日(五) 暂无重要经济数据。(完)