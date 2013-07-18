美国政经：底特律申请破产，为美国历史上最大城市破产案

底特律一度是美国制造业超强实力的代名词。这座城市的汽车业巨擘在二战期间因为战时需要，临时转产飞机、坦克和军火，因而被称为“民主的军火库”。

如今，底特律却成为衰落、衰败和犯罪的代名词。底特律的人口数量从1950年180万人的峰值降至70万人。该城市的政府多年来腐败事件没有断过。路灯和紧急服务方面的投资不足，导致街道的治安维护常年不力。

底特律的犯罪率升至近40年来最高，2013年第一季市内的救护车只有三分之一投入使用，市内近7.8万座被废弃的房屋建筑造成“更多的公共安全问题，并降低了城市的生活质量”，密西根州长在信中这么写道。

6月时，Kevyn Orr曾提议向债权人偿还少量的钱了结债务。他的计划遭到部分债权人的反对，尤其是底特律两支代表退休员工的养老基金。这两支基金最近在州法庭提起诉讼，质疑密西根州长授权Orr为底特律处理破产问题的能力。

债权人预计将以更强硬的态度对破产提出质疑。

律师事务所Plunkett Cooney的破产律师Douglas Bernstein预计，这宗破产官司将持续一到三年，而且将耗资巨大。