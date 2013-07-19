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市场报道 | 2013年 7月 19日 星期五 08:00 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月19日-7月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：     
   
  7月15日当周  
       
 7月19日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                 6月       +0.1%       +0.2%
           加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                       +1.2%       +0.7%
           加拿大央行核心CPI(较前月)                                   -0.1%       +0.2%
           加拿大央行核心CPI(较上年同期)                               +1.3%       +1.1%
 1430      美国ECRI一周领先指标                      7月12日当周          --       130.3
 
  7月22日当周  
  
 7月22日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                6月          --      负0.30
 1400      美国成屋销售年率(万户)                            6月         520         518
 
 7月23日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           7月20日当周          --       -1.1%
 1230      加拿大零售销售(较前月)                            5月          --       +0.1%
                除汽车外的零售销售(较前月)                                --       -0.3%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         7月20日当周          --       +3.0%
 1300      美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数(             5月          --       +0.7%
           较前月)                                                            
 1400      美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                  7月          --         正8
 
 7月24日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                      7月19日当周          --       519.4
           美国再融资指数                                                 --     2,351.7
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)               7月        51.9        51.9
 1400      美国新屋销售年率(万户)                            6月        48.5        47.6
  
 7月25日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 0400      美国建筑许可年率(万户)                            6月          --        91.1
 1230      美国耐久财订单                                    6月       +0.5%       +3.7%
               扣除运输的耐久财订单                                    +0.5%       +0.5%
               扣除国防的耐久财订单                                    -0.9%       +3.5%
               扣除飞机的非国防资本财订单                              -0.5%       +1.5%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)              7月20日当周          --        33.4
              初请失业金人数四周均值(万人)                                --        34.6
              续请失业金人数(万人)                   7月13日当周          --       311.4
 1500      美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数              7月          --         负5
 
 7月26日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1355      路透/密西根大学消费者信心指数                 7月终值                    83.9
                        消费者现况指数                                              99.7
                        消费者预期指数                                              73.8
 1430      美国ECRI一周领先指标                      7月19日当周          --          --
  
     (完)

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