香港个股：国美电器预期今年上半年业绩将转亏为盈

路透香港7月19日 - 中国主要连锁家电零售商--国美电器 周五称，预期今年上半年业绩将转亏为盈，因受惠销售收入上升，以及所承担的电子商务亏损减少。

公司在声明中并称，预期2013年第二季度的净利润将按季有超过100%的增长。

国美电器去年上半年录得净亏损5.01亿元人民币；今年首季则录得净利7,630万元。（完）

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