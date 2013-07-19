美股业绩：贝莱德第二季获利超越市场预期，投资人寻求多重资产投资

路透7月18日 - 全球最大资产管理公司贝莱德 周四表示，第二季获利成长32%，因全球散户及机构投资人的需求强劲，且各市场都出现成长。

尽管该公司旗下iShares上市交易基金业务出现资金外流，不过贝莱德当季长天期业务新增净额达119亿美元。投资人预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)撤回刺激举措而抽离资金，因此撤出上市交易基金。

贝莱德执行长Laurence Fink在与分析师举行电话会议时表示，“我们见到多重资产产品的买兴与日俱增，这些产品让客户可以在不确定的环境下取得曝险，不用四处寻觅。”

当季119亿美元长期资金净流入中，有超过90%的资金是投入多重资产产品，金额达111亿美元。

贝莱德当季净利为7.29亿美元，每股获利4.19美元，高于上年同期的5.54亿美元或每股3.08美元。

排除慈善捐赠带来的一次性的税负利得，当季每股获利为4.15美元，超越汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的3.82美元。