金砖国家：7月18日股汇市收盘纵览

路透7月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月18日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.01%，报957.44点。
中国股市：沪综指收跌逾1%，观望情绪仍浓短线仍有下探可能。
香港股市：恒指小跌，中资水泥板块下挫。
中国汇市：人民币收跌，中间价低开幅度超预期引发猜想。
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印度股市：周四上涨近1%，创一个半月来最高收位，Axis Bank 6月当季业绩优于预期，股价大涨，并带动其他银行股上扬。指标BSE指数 上涨0.9%，或179.68点，报20,128.41，为5月30日来最高收位。NSE指数 涨1.08%，或64.75点，报6,038.05点，连续第二日上涨。
印度汇市：印度卢比兑美元周四连续第二日下跌，企业和进口商对美元需求持续，卢比目前几乎已全部回吐印度央行采取措施提振本币以来的涨幅。印度卢比兑美元收跌至59.67/68 ，上日收盘价为59.34/35。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,377.350点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.13%至755.62点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.47%，报32.4900卢布，卢布兑欧元 涨0.03%至42.4660卢布。
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巴西股市：扭转先前跌势，跟随全球市场上涨步伐，受美国企业业绩优于预期的提振。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 开盘下跌，但收高0.53%，报47,656.92点。该指数已连涨四日，创5月末以来最长涨势。
巴西汇市：多数拉美货币下滑，但巴西雷亚尔因央行干预而上扬。巴西雷亚尔兑美元 上扬0.1%至2.2241，此前巴西央行抛售了所有20,000口传统的货币互换合约。
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南非股市：周四连续第二日收高，Vodacom 等企业公布了正面的业绩。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.5%，报36,593.29点。综合指数 收高0.49%，报41,147.60点。
南非汇市：兰特兑美元下跌逾1%，公债收益率上升。1614GMT，兰特兑美元 下跌1.22%，报9.9395兰特，在美国公布了正面的制造业和初请失业金数据后，兰特低见9.9450。 (完)
(翻译 张荻 审校 李爽)