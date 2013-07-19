《香港报摘》--其他报纸重要消息7月19日

* 明报：

--珠海控股 表示, 珠海横琴“长隆国际海洋度假区”首期部署于11月开业,横琴的公路及基建网亦基本建成，同时会马上开设航线，接连来往香港、珠海及穿梭附近的岛屿吸客，更计划造船加大运载能力。

--味千(中国) 宣布，现任营运总裁兼执行董事尹一兵以个人及健康原因辞任，而刘士盛由今年8月起接任集团营运总裁，并未兼任味千执行董事，通告亦未有交代这名新成员曾有案底。

* 星岛日报：

--消息人士透露，恒基地产 已完成一统大角嘴大志工厂大厦百分之百业权，涉资逾10亿港元。发展商向城规会申请重建该厦为商住物业，楼高23层，共提供342个单位。

--市传米兰站 主席姚君达拟将兼营以提供名牌手袋贷款服务的发达太太财务公司上市，目前正甄选保荐人。发达太太财务主要业务为私人贷款及二按三按业务，另同时提供名牌手袋及配饰抵押。

--迪生创建 执行主席潘迪生表示，6月起中港零售市场见放缓迹象，但难以评论未来数月的表现，须待8月至10月新时装产品上市，以及消费旺季到来时销售数据才具代表性。

* 苹果日报：

--集国务院副总理汪洋女婿、索罗斯(George Soros)前员工两个中外背景于一身的张辛亮，在港成立基金，并已于3个月前获得香港证监会发出牌照，可正式于香港为专业投资者提供服务。

--陕西国企延长石油集团，接连遭实名举报华润电力 的新华社记者王文志及一名民企代表举报，指公司在一宗煤矿收购交易中导致逾3亿元人民币国有资产流失，惹来国资委介入调查。

--信德 宣布成立一家专营酒店管理的公司--雅辰酒店集团有限公司，专注中国及亚洲等旅游新兴市场。信德又指如时机配合，会在欧美等地区投资酒店。

--永利澳门 公布，其路(乙+水)新赌场项目额外工程令总成本多增约4.7亿港元至总成本约15.9亿港元，主要由于集团会继续聘请提供前期建设的的承包商继续进行桩柱工程及其他前期基建工作。

* 东方日报：

--TCL多媒体 6月份的LCD电视机销售量按年跌7.4%，公司首席财务官郑方定昨表示，主要受到内地5月底取消节能家电补贴政策结，市民提前消费所影响，并指同业间都出现相同问题。

--华懋集团旗下如心酒店管理有限公司推出连锁服务式住宅酒店品牌“荟贤居”，首个项目旺角荟贤居3月底试业，迄今出租率达85%，客房每月租金1.98万港元起，将较试业时租金微升4%，料87个客房全数租出，每月租金收入约200万港元。

* 文汇报：

--中国太平 宣布，旗下太平人寿以15.98亿元人民币的代价购入北京写字楼京汇大厦。

--富豪国际 执行董事范统表示，公司旗下酒店今年上半年整体入住率约九成，期望酒店房租下半年同比可录双位数的升幅。

--华电国际 预期截至今年6月底止六个月归属于上市公司股东的净利润，与上年同期相比将增加约510%至530%，主要由于电煤价格同比下跌，公司单位燃料成本同比下降所致。

* 大公报：

--联通 宣布截至今年6月底止，3G累计用户突破1亿户。单计6月，3G上客按月增长3.24%至413.3万户，上客表现为联通今年第二新高，公司亦正计划，与腾讯 旗下微信合作，于8月推出首项联合品牌SIM卡“微信沃卡”，以加强拓展年轻市场。

--雅安地震后首个重建项目--王老吉雅安生产基地，昨在四川雅安举行开工仪式，广药集团董事长李楚源表示，此项目投资约3亿元人民币，可为当地提供4,000个工作岗位，预计明年建成后年产值将超过10亿元，为明年200亿元销售目标提供产能保证。(完)