国际油市：原油守在16个月高点附近，受益于美联储立场和数据向好

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因豆油表现良好且棕榈油产出预期不佳
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
美联储主席贝南克周四在美国参议院金融委员会重申周三在众议院金融服务委员会的说法。他强调美联储撤回刺激计划时程并非不可更改。
中国周四呼吁各地方政府加速执行今年预算支出，以支撑经济成长，但称将保持整体政策稳定，并着重推进改革。
美国石油协会(API)周四表示，美国6月原油需求下滑，消费量创下16年来同期最低水准。
熟知英国政府想法的消息人士表示，英国已经放弃向叙利亚反对势力提供军备以推翻总统阿萨德(Bashar al-Assad)的计划，并认为阿萨德可能续任多年。
巴勒斯坦周四延后决定是否恢复和平谈判，一名高阶官员表示，在恢复协商之前，以色列需要达成其所提出的各项条件。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/张明钧; 审校 张涛/徐文焰)
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透4月3日 - 东南亚股市周一收高，印尼股市触及纪录高位，因3月当季该国企业获利优于预期。 印尼股市 一度上涨0.9%，创下纪录最高水准，消费类股为大盘指数贡献近一半涨幅。 印尼Bahana Securities分析师Harry Su称，3月一季企业获利优于预期，“为大盘指数提供了支撑，” 该国3月通胀率降至3.61%，而预期为接近上月的3.83%。 综合企业Astra International Tbk Pt 涨1.7%，PT Unilever Indonesia Tbk 升1.3%。 亚洲股市第二季亦开局良好，0940GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.4%。 本地区股市持续3月的升势，此前美联储在其3月14–15日会议上暗示，将逐步收紧货币政策。 投资者亦关注美国将于周五公布的非农就业数据，以及美国总统特朗普与中国国家主席习近平在周四和周五的会晤。
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。