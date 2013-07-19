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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 09:12 BJT

国际油市：原油守在16个月高点附近，受益于美联储立场和数据向好

美联储主席贝南克周四在美国参议院金融委员会重申周三在众议院金融服务委员会的说法。他强调美联储撤回刺激计划时程并非不可更改。

中国周四呼吁各地方政府加速执行今年预算支出，以支撑经济成长，但称将保持整体政策稳定，并着重推进改革。

美国石油协会(API)周四表示，美国6月原油需求下滑，消费量创下16年来同期最低水准。

熟知英国政府想法的消息人士表示，英国已经放弃向叙利亚反对势力提供军备以推翻总统阿萨德(Bashar al-Assad)的计划，并认为阿萨德可能续任多年。

巴勒斯坦周四延后决定是否恢复和平谈判，一名高阶官员表示，在恢复协商之前，以色列需要达成其所提出的各项条件。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/张明钧; 审校 张涛/徐文焰)

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