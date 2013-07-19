港报财经评论：央行与股市的分歧--信报7月19日

央行与股市的分歧/ 习广思

两个月之内，贝南奇就退市路线图发表了4次讲话。5月中始谈退市，6月中议息后给了时间表，7月初退一步指美国经济仍需要央行刺激，再过一星期后，贝南奇在前晚给了市场两个讯号：1.即使央行减慢买债，也会维持低利率；2.退市没有既定路线图，将视乎经济及财政状况而决定退市步伐。贝南奇的态度予人左摇右摆的感觉，联储局在退市步伐上迟迟不决，或许是顾虑到股市的承受能力，毕竟市场毒瘾太深；另一个看法是，联储局顾虑的是债息急升对经济的冲击，退市态度才会由一个月前的肯定，变成犹豫不决。贝南奇辞不达意，原因是其采用的沟通策略令市场混淆不清，如今退一步，旨在发出讯息平衡市场的恐惧。显然，贝南奇在两个月前令金融市场一片恐惧，如今再发出安抚讯息，市场收货，但对前景的看法却与央行不同。

PIMCO总裁埃利安认为，投资者与央行对退市的看法有分歧，因为市场看的是目的地，央行看的是过程。埃利安表示，投资市场波动，资产价格反映退市最终结果，即加息，因此，债券急跌反映债券在加息后的最终价值。投资者将退市等同加息，风险胃纳大跌，资金流动性也因而急速蒸发。贝南奇近两次的讲话极力扭转市场看法，埃利安表示，央行要传递的讯息是退市的过程，央行认为，如果有秩序地退市，加上具透明度的沟通策略，即贝南奇不断强调的经济指标，及至早前所讲的时间表，应该能够稳定金融市场，不致造成大震荡。过去两个月环球金融市场的表现告诉了联储局，事与愿违。埃利安的看法是，如今贝南奇再发放刺激不会停的讯息，其实是不想搭沉船，尤其是全球经济复苏仍未见乐观。

埃利安所指的目的地、过程，其实当日炒QE放水时也有同样情况，金融市场不着重过程，价格走先一步反映政策的目的地。那么，如今要收水，情况也一样。叫人担心的是，联储局这两个月摇摆不定，对经济复苏判断不清，与市场看法大有分歧。美股走势不断反映市场对复苏的乐观憧憬，未来的结局可能是，央行退市退得太迟，股市出现泡沫。如果退得太快，却有可能拖累复苏。事实上，心水清的投资者应明白，为何市场对退市的反应是一步到位，立即跑到目的地，皆因联储局过去几次政策逆转，均没法做到循序渐进，大有机会退得太慢，加上明年初贝南奇退任，联储局主席换人，令退市之路更难以捉摸。

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慎防欧罗遭挟低/ 苏子

目前市场情绪主要以看好美元的大方向为主，但最近高盛的一份报告对美元后市观点却与目前市场主流看法相反。高盛认为，市场把联储局收水及加息相提并论，但当市场发觉联储局即使收水后却迟迟未见有任何加息的迹象而感到失望时，美元便会掉头下挫。因此，高盛估计，美元在一年内将有6%的下跌空间，而欧罗兑美元在美元下跌下，更会升至1.4水平。留意目前市场上的货币分析员对欧罗兑美元的预测，据彭博的统计，预测的中位数为1.24。倘若高盛的预测正确，相信目前市场上的美元看好的投资者今年内将很大机会在汇市上招致不同程度的损失，近日对美元的立场亦已转为看淡，故认同上述高盛逆市看淡美元的观点。

倘若稍后美元真的可以如预期般扭转上半年的强势，并且出现逆转性的单边形式回落，担心目前最被市场一致看好的美元兑日圆应有较大的跌幅；至于上半年表现疲弱的新兴市场股市，预料将受惠美元整体走势转弱而重拾上升动力。欧罗兑日圆自上月28日成功升逾20天SMA阻力后，整体走势以横行上落的形式运行，欠缺明确趋势。欧罗兑日圆目前的升势主要受制于20天保历加通道顶部阻力，昨天欧洲市欧罗兑日圆再度突破7月2日的131.11高位，破位后曾略破上述的通道顶部阻力，最高曾见131.46水平。

如昨晚欧罗兑日圆欠缺足够动力向上作出重大突破，预料稍后继续以上落市形式运行的机会较高。昨天欧洲市欧罗兑日圆的强势主要受惠于美元兑日圆突破了100心理关口。短线而言，预料欧罗兑日圆的表现仍将取决于美元兑日圆能否继续上升。若昨晚收市时美元兑日圆已见返回99.85重要即市支持以下，估计稍后即使欧罗兑美元可以成功走高，但因美元兑日圆仍保持偏弱势头，结果使欧罗兑日圆未必能受惠于欧罗兑美元的升势，故投资者届时更要提防大户可能会趁机把欧罗兑日圆显着挟低，以触发市场上在128水平以下的止蚀沽盘。

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