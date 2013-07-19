美国经济：6月有11个州失业率较前月下滑，28个州上扬--劳工部

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透华盛顿7月18日 - 美国劳工部周四在一份报告中称，6月美国仅有11个州的失业率下滑，显示出经济复苏之路仍有阻碍。
该报告原本预定在周五公布。报告亦指出，有28个州的失业率较前月上扬，11个州和哥伦比亚特区的失业率没有变化。这几乎逆转了5月的情况，当时有25个州的失业率下滑，17个州上升。
尽管如此，有19个州的失业率远低于全国失业率7.6%。
与2012年6月相较，有37个州和哥伦比亚特区的失业率下滑，七个州上升，六个州持平。
尽管在2007-2009年经济衰退中，美国各州受创程度类似，仅有少数几州受影响较轻，然而后来的复苏速度则不尽相同。
内华达州6月失业率最高，达9.6%，其后为伊利诺州的9.2%，和密西西比州的9%。北达科他州失业率仍旧最低，为3.1%，该州已有逾五年维持最低失业率宝座。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
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