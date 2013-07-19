美国经济：6月有11个州失业率较前月下滑，28个州上扬--劳工部

路透华盛顿7月18日 - 美国劳工部周四在一份报告中称，6月美国仅有11个州的失业率下滑，显示出经济复苏之路仍有阻碍。

该报告原本预定在周五公布。报告亦指出，有28个州的失业率较前月上扬，11个州和哥伦比亚特区的失业率没有变化。这几乎逆转了5月的情况，当时有25个州的失业率下滑，17个州上升。

尽管如此，有19个州的失业率远低于全国失业率7.6%。

与2012年6月相较，有37个州和哥伦比亚特区的失业率下滑，七个州上升，六个州持平。

尽管在2007-2009年经济衰退中，美国各州受创程度类似，仅有少数几州受影响较轻，然而后来的复苏速度则不尽相同。