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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 09:08 BJT

台湾个股：台积电盘初大跌逾5%，因第三季展望保守

路透台北7月19日 - 台湾晶圆代工大厂--台积电 盘初大跌5.78%，该股上日公布业绩虽优于预期，但对第三季的展望不乐观，令投资人倍感失望。

该股上日公布，第二季净利为518.1亿台币，较上年同期的418.1亿成长23.9%，较上季的395.8亿成长30.9%。

台积电并预估，第三季合并营收在1,610-1,640亿台币，较第二季的1,558.9亿成长3.3-5.2%。台积电并预估第三季毛利率将在47-49%，上季为49%；第三季营利率约为35-37%，上季则为37%。

本地时间09:02，台积电跌5.78%报99.4台币。大盘则小跌0.67%报8,139.68点。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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