港报财经评论：港股聚焦，蓝筹业绩--经济日报7月19日

港股聚焦，蓝筹业绩/ 林瑞芬

伯南克在上两次讲话之后，前晚之讲话对市场来讲已缺乏新意。美、港股市反应冷静。港股继续好似身处结算日，昨微跌26点至21,345；大市成交额457亿港元。恒指已连日窄幅上落，技术待变，本对汇丰 寄予厚望，该股昨升0.23%至85.7港元算有交代，但中资股受累整风乏力攀。恒指守21,000，但阻于21,500之闷局仍未能打破，煎熬！市场对美联储的意向相信基本已好明白，退市是有路线图，但时间则视乎美国经济面──就业及通胀率而定，复苏强，退市快；复苏慢，退市迟。退市又不等于即时加息，先减买债，再停买债，最后先视乎情况而决定加息。下半年要捕捉走势，都只能见步行步，买卖得胜不容易，尽量归边站于有把握的股份。现阶段而言，经今周一公布的美国零售数据及周三新屋开工数据偏弱显示下，市场对息率的上升预期仍在降温，暂有利于股市维稳。

美、中、港股市于8月始又步入业绩公布期，个股走势将大大视乎业绩而定。港股重点股类香港银行股而言，8月1日首公布业绩的是东亚 、接续是5日的汇丰及恒生银行 ，然后是中银香港 等。据巴克莱资本发表报告预期，香港银行股的核心盈利按半年升6%，净息差按半年升2个百分点。盈利料温和改善，主要是因为资金成本下跌、企业贷款增长由贸易融资带动料合理地增长，加上离岸人民币存款增长强劲，缓和港府对楼市出招而令楼宇按揭业务放缓的冲击。不过，展望下半年，因来自外地银行竞争加剧，尤其于银团贷款及贸易融资业务方面，港银净息差料会受压。

据里昂预期，恒生银行今年上半年盈利将按年大升81.3%至169亿港元，撇除兴业银行的收益，其盈利料录21%倒退。不过，上述预测尚未计算来自兴业银行的9亿港元股息收入。里昂还指，若单纯以恒生的经营层面计算，预期上半年的经营溢利将仅录得7%的增长，未有太大惊喜。恒生银行昨收报116港元，跌0.77%。至于恒生银行母公司汇丰，相信市场有一定冀望。据瑞信发表研究报告指，预期汇丰今年上半年核心业务收入增长较去年下半年增长17%，按年则下跌3%，核心业务每股基本盈利约0.57美元，按半年升57%，按年升5%。憧憬在盈利逐步回复正常增长，增派股息。按势而论，承前而论，该股业绩前持续见守稳于50天线，有势挑战90港元，业绩报表或是其中催化剂。

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克强指数弱，A股续寻底/ 余少文

股民继续观望，大市继续闷局，国企指数继续待变，次季克强指数继续下滑，但国务院总理李克强表示要做好经济运行可能滑出合理区间的应对准备，似乎暗示第三季经济可能更差，惟相信中国内地经济不会硬着陆。中国内地股市整固，国企指数五十步笑百步，昨日升11点，收9,492点，成交额95亿港元，只有37%主板H股随指数走高；而红筹指数跌36点或0.9%，收4,032点，华创系加上内房股下跌，令红指跑输大市，成交额41亿港元。上周指出李总的经济增长保底言论，暗示经济放缓或近尾声。不足一星期，李总有新讲话，除了确定经济运行要在合理区间内，宏调是避免经济大起大落，亦指出下限就是稳增长、保就业，上限则是防通胀，今年要完成中国经济工作会议确定的全年经济社会发展的主要任务。

李总指出，不能因经济指标的一时变化而改变政策取向，也不能对经济运行可能滑出合理区间，出现大的起伏缺乏警惕和应对准备。由于目前经济增长处于下限，官方失业率情况没有太大变化，言论暗示全年经济增长会有7.5%，第三季增长可能跌穿7.5%，若然如此则符合预期第三季GDP会继续放缓的看法，问题在于第三季经济放缓至哪一个水平而已，是A股表现差的原因之一。海通证券报告亦指出，6月克强指数虽回升至5.94%，但第二季度克强指数为5.15%，弱于第一季5.53%，跟GDP走势一致。6月克强指数回升主要是受到工业和铁路受低基数和货运改革所影响，惟数字反映经济呈缓慢回落走势。

市场另一担心是经济放缓下会否出现硬着陆，国指6月急跌便因为经济数据差而引发市场对硬着陆预期，认为经济增长由高位突然急跌，是硬着陆的一种，又或经济增长拾级而下并降至某一水平，也会是硬着陆的一种。过去所见，每当中国内地经济差的时间，便有硬着陆预期，结果是硬着陆预期幻灭，而是软着陆。李总今次提出合理区间论，既然已保底，相信不会出现硬着陆；加上胡锦涛去年底表示2020年GDP对比2010年要翻一番，以此计算，未来数年的GDP只要有7%已可达标，故到2020年或之前，经济增长衰极也有7%，即目前GDP再大跌的空间应会有限，只要不跌穿7%，应该不会是硬着陆。

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