《中国债券市场每日交易备忘》--7月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多100亿元人民币一年期固息债14:00-15:00招标 农发行至多100亿元五年期固息债14:00-15:00招标 中国铁建 30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发和广发银行主承 鞍钢集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承 中国黄金集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和中行主承 攀钢集团45亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，中行和光大银行主承 华通路桥集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，广发银行和国泰君安证券主承 东方证券24亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，工行和建行等承销 天生桥一级水电开发9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 福耀玻璃 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中行主承 金隅股份 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交行和农行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国家开发银行50亿元一年期固息增发债130227，参考收益率4.0059% 中国北车 20亿元六个月期超短期融资券011328004，票面利率4.50% 大唐发电 30亿元九个月期超短融011323002，票面利率4.30% 中国铁物25亿元九个月期超短融011318004，票面利率4.50% 中国电力建设集团7亿元一年期短融041359050，票面利率4.50% 重庆商业投资集团5亿元一年期短融041364026，票面利率7.00% 新疆城建 4亿元一年期短期融资券041360044，票面利率6.20% 大连国有资源投资10亿元一年期短融041351027，票面利率5.10% 陕西建工集团3亿元三年期中票101359002，票面利率5.50% 江苏井神盐化股份公司2亿元三年期中期票据101366002，票面利率6.20% 长江三峡集团50亿元五年期中票101352003，票面利率4.60% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行50亿元一年期固息增发债130227，发行价格99.95元 国开行70亿元三年期固息增发债130228，发行价格99.7637元 国开行60亿元五年期固息增发债130229，发行价格99.3859元 国开行70亿元七年期固息增发债130230，发行价格99.0439元 国开行70亿元10年期固息增发债130231，发行价格98.56元 财政部300亿元10年期续发行固息国债130011，发行价98.02元 财政部240亿元三年期固息储蓄国债131705，票面利率5.00% 财政部160亿元五年期固息储蓄国债131706，票面利率5.41% 农业发展银行120.7亿元10年期固息债130413，票面利率4.25% 南昌城投12亿元六年期固息债1380235，票面利率6.50% 中国五矿20亿元人民币九个月期超短融 南方电网50亿元三个月期超短融 山东宏桥新型材料公司10亿元一年期短融 巨化集团5亿元一年期短融 美克投资集团3.4亿元一年期短融 新誉集团5亿元三年期中票 佛山市公用事业控股公司5亿元五年期中票 陕西有色金属控股集团20亿元三年期中票 中化蓝天集团6亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 广东温氏食品集团4亿元一年期短融041252030到期兑付，票面利率4.23% 青海庆华矿冶煤化集团4亿元一年期短融041256026到期兑付，票面利率5.20% 人福医药 4亿元一年期短融041258041到期兑付，票面利率4.23% 九州通 7亿元一年期短融041259044到期兑付，票面利率4.23% 江苏国泰国际集团4亿元一年期短融041259045到期兑付，票面利率4.23% 中石油集团200亿元九个月期超短短融011201003到期兑付，票面利率3.98% 华泰证券 30亿元三个月期短融071316001到期兑付，票面利率3.56% 进出口行200亿元两年期固息债110312到期兑付，票面利率4.14% 宁波交通投资控股8亿元五年期固息债088015到期兑付，票面利率6.90% 中行 140.7亿元10年期固息债040601付息，票面利率4.87% 首都机场20亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)058017付息，基本利差2.00% 工行 105亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090501付息，票面利率3.28% 工行 240亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090502付息，票面利率4.00% 工行55亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息次级债(一年定存基准)090503付息，基本利差0.58% 马鞍山城市发展集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080077付息，票面利率4.86% 连云港港口集团13.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080078付息，票面利率5.33% 财政部620.6亿元10年期固息国债110002付息，票面利率3.94% 国家开发银行150亿元五年期浮息债(一年定存基准)110204付息，基本利差0.56% 中国建筑 40亿元五年期中票1182205付息，票面利率5.44% 财政部280亿元三年期固息储蓄国债121709付息，票面利率4.76% 财政部120亿元五年期固息储蓄国债121710付息，票面利率5.32% 青海交通投资5亿元三年期中票1282257付息，票面利率5.08% 新汶矿业集团7亿元五年期中票1282258付息，票面利率4.84% 广西国有高峰林场4亿元三年期中票1282259付息，票面利率5.98% 国开行300亿元七年期固息债100217付息，票面利率3.17% 广东核电集团57亿元五年期中票1082124付息，票面利率3.90% 内蒙古公路建设15亿元五年期中票1182206付息，票面利率6.20% 华能集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182207付息，票面利率5.24% 中核工业集团10亿元10年期固息债058018付息，票面利率4.98% 中核工业集团10亿元15年期固息债058019付息，票面利率5.20% 江苏连云发展集团10亿元七年期固息债088016付息，票面利率7.85% 国开行200亿元10年期固息债090207付息，票面利率4.04% 上海申江两岸开发集团7亿元五年期固息债0980120付息，票面利率4.50% 财政部281.9亿元七年期固息国债100022付息，票面利率2.76% 国开行100亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)100209付息，基本利差0.08% 芜湖建投14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080079付息，票面利率4.95% 芜湖建投6亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)1080080付息，基本利差1.90% 国家电网100亿元三年期中票1182208付息，票面利率5.20% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据经济参考报周一报导，工信部、国家发改委、财政部、央行、银监会等部委近期陆续调研，了解和研究小 微企业融资难问题。目前，相关部委到有关地区和部门进一步听取意见，酝酿金融支持小微企业多方面政策和措 施。 --中国人民银行副行长潘功胜表示，目前的社会融资规模低估了金融机构对实体经济融资的总量，一行三会(央 行、银监会、证监会、保监会)建立新的协调机制已被国务院批复，新的协调方式还在运转中。 --中国财政部长楼继伟在参加G20会议期间表示，没有与会代表相信中国经济会硬着陆；反而希望中国经济增速 能再快一些，但那是想也别想的。 --二十国（G20）财长和央行行长会议周末在莫斯科结束，中国央行行长周小川在讨论长期投融资问题时强调， 要重视长期资金的供给问题，同时还要通过金融市场有效解决资金供给与需求期限错配问题。 7/24公布7月汇丰制造业PMI初值 (6月为48.3) 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (发稿 李宏薇/边竞; 审校 曹巍浩)