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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 09:40 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国农业发展银行至多100亿元人民币一年期固息债14:00-15:00招标
  农发行至多100亿元五年期固息债14:00-15:00招标
  中国铁建  30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发和广发银行主承 
  鞍钢集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承
  中国黄金集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和中行主承         
  攀钢集团45亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，中行和光大银行主承
  华通路桥集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，广发银行和国泰君安证券主承
  东方证券24亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，工行和建行等承销
  天生桥一级水电开发9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承
  福耀玻璃 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中行主承
  金隅股份  10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交行和农行主承
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  二、新债上市：  
   
  国家开发银行50亿元一年期固息增发债130227，参考收益率4.0059%  
  中国北车 20亿元六个月期超短期融资券011328004，票面利率4.50%
  大唐发电  30亿元九个月期超短融011323002，票面利率4.30%
  中国铁物25亿元九个月期超短融011318004，票面利率4.50%
  中国电力建设集团7亿元一年期短融041359050，票面利率4.50%  
  重庆商业投资集团5亿元一年期短融041364026，票面利率7.00%  
  新疆城建 4亿元一年期短期融资券041360044，票面利率6.20%
  大连国有资源投资10亿元一年期短融041351027，票面利率5.10%
  陕西建工集团3亿元三年期中票101359002，票面利率5.50%
  江苏井神盐化股份公司2亿元三年期中期票据101366002，票面利率6.20%
  长江三峡集团50亿元五年期中票101352003，票面利率4.60%  
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  三、缴款：
  
  国家开发银行50亿元一年期固息增发债130227，发行价格99.95元
  国开行70亿元三年期固息增发债130228，发行价格99.7637元
  国开行60亿元五年期固息增发债130229，发行价格99.3859元
  国开行70亿元七年期固息增发债130230，发行价格99.0439元
  国开行70亿元10年期固息增发债130231，发行价格98.56元                    
  财政部300亿元10年期续发行固息国债130011，发行价98.02元
  财政部240亿元三年期固息储蓄国债131705，票面利率5.00%
  财政部160亿元五年期固息储蓄国债131706，票面利率5.41%
  农业发展银行120.7亿元10年期固息债130413，票面利率4.25%   
  南昌城投12亿元六年期固息债1380235，票面利率6.50%
  中国五矿20亿元人民币九个月期超短融
  南方电网50亿元三个月期超短融
  山东宏桥新型材料公司10亿元一年期短融
  巨化集团5亿元一年期短融
  美克投资集团3.4亿元一年期短融
  新誉集团5亿元三年期中票
  佛山市公用事业控股公司5亿元五年期中票
  陕西有色金属控股集团20亿元三年期中票
  中化蓝天集团6亿元三年期中票
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  四、还本付息：
  
  广东温氏食品集团4亿元一年期短融041252030到期兑付，票面利率4.23%
  青海庆华矿冶煤化集团4亿元一年期短融041256026到期兑付，票面利率5.20%
  人福医药 4亿元一年期短融041258041到期兑付，票面利率4.23%
  九州通 7亿元一年期短融041259044到期兑付，票面利率4.23%
  江苏国泰国际集团4亿元一年期短融041259045到期兑付，票面利率4.23%
  中石油集团200亿元九个月期超短短融011201003到期兑付，票面利率3.98%
  华泰证券 30亿元三个月期短融071316001到期兑付，票面利率3.56%
  进出口行200亿元两年期固息债110312到期兑付，票面利率4.14%
  宁波交通投资控股8亿元五年期固息债088015到期兑付，票面利率6.90%
  中行  140.7亿元10年期固息债040601付息，票面利率4.87%
  首都机场20亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)058017付息，基本利差2.00%
  工行 105亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090501付息，票面利率3.28%
  工行 240亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090502付息，票面利率4.00%
  工行55亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息次级债(一年定存基准)090503付息，基本利差0.58%
  马鞍山城市发展集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080077付息，票面利率4.86%
  连云港港口集团13.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080078付息，票面利率5.33%
  财政部620.6亿元10年期固息国债110002付息，票面利率3.94%
  国家开发银行150亿元五年期浮息债(一年定存基准)110204付息，基本利差0.56%
  中国建筑 40亿元五年期中票1182205付息，票面利率5.44%
  财政部280亿元三年期固息储蓄国债121709付息，票面利率4.76%
  财政部120亿元五年期固息储蓄国债121710付息，票面利率5.32%
  青海交通投资5亿元三年期中票1282257付息，票面利率5.08%
  新汶矿业集团7亿元五年期中票1282258付息，票面利率4.84%
  广西国有高峰林场4亿元三年期中票1282259付息，票面利率5.98%
  国开行300亿元七年期固息债100217付息，票面利率3.17%
  广东核电集团57亿元五年期中票1082124付息，票面利率3.90%
  内蒙古公路建设15亿元五年期中票1182206付息，票面利率6.20%
  华能集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182207付息，票面利率5.24%
  中核工业集团10亿元10年期固息债058018付息，票面利率4.98%
  中核工业集团10亿元15年期固息债058019付息，票面利率5.20%
  江苏连云发展集团10亿元七年期固息债088016付息，票面利率7.85%
  国开行200亿元10年期固息债090207付息，票面利率4.04%
  上海申江两岸开发集团7亿元五年期固息债0980120付息，票面利率4.50%
  财政部281.9亿元七年期固息国债100022付息，票面利率2.76%
  国开行100亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)100209付息，基本利差0.08%
  芜湖建投14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080079付息，票面利率4.95%
  芜湖建投6亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)1080080付息，基本利差1.90%
  国家电网100亿元三年期中票1182208付息，票面利率5.20%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

  --据经济参考报周一报导，工信部、国家发改委、财政部、央行、银监会等部委近期陆续调研，了解和研究小
微企业融资难问题。目前，相关部委到有关地区和部门进一步听取意见，酝酿金融支持小微企业多方面政策和措
施。 
    
  --中国人民银行副行长潘功胜表示，目前的社会融资规模低估了金融机构对实体经济融资的总量，一行三会(央
行、银监会、证监会、保监会)建立新的协调机制已被国务院批复，新的协调方式还在运转中。 
  
    
  --中国财政部长楼继伟在参加G20会议期间表示，没有与会代表相信中国经济会硬着陆；反而希望中国经济增速
能再快一些，但那是想也别想的。 
    
  --二十国（G20）财长和央行行长会议周末在莫斯科结束，中国央行行长周小川在讨论长期投融资问题时强调，
要重视长期资金的供给问题，同时还要通过金融市场有效解决资金供给与需求期限错配问题。  

    7/24公布7月汇丰制造业PMI初值                           (6月为48.3)
    7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润                (1-5月为12.3%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (发稿 李宏薇/边竞; 审校 曹巍浩)
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