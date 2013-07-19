版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 09:39 BJT

芝加哥期市：玉米价格连续第三日下跌，美国天气提振作物前景

-----------------------------0041GMT---------------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 661.25 0.75 +0.11% 866.45 39

CBOT玉米 499.25 -1.50 -0.30% 758.55 21

CBOT大豆 1265.50 -0.25 -0.02% 1572.73 28

CBOT稻米 $15.42 $0.03 +0.19% $15.48 50

美国原油 $108.00 -$0.04 -0.04% $89.58 80

汇率

欧元/美元 $1.309 $0.080

美元/澳元 0.916 -0.140 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/李婷仪 审校 于春红/张荻)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐