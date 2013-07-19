芝加哥期市：玉米价格连续第三日下跌，美国天气提振作物前景

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因豆油表现良好且棕榈油产出预期不佳
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 661.25 0.75 +0.11% 866.45 39
CBOT玉米 499.25 -1.50 -0.30% 758.55 21
CBOT大豆 1265.50 -0.25 -0.02% 1572.73 28
CBOT稻米 $15.42 $0.03 +0.19% $15.48 50
美国原油 $108.00 -$0.04 -0.04% $89.58 80
汇率
欧元/美元 $1.309 $0.080
美元/澳元 0.916 -0.140 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/李婷仪 审校 于春红/张荻)
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透4月3日 - 东南亚股市周一收高，印尼股市触及纪录高位，因3月当季该国企业获利优于预期。 印尼股市 一度上涨0.9%，创下纪录最高水准，消费类股为大盘指数贡献近一半涨幅。 印尼Bahana Securities分析师Harry Su称，3月一季企业获利优于预期，“为大盘指数提供了支撑，” 该国3月通胀率降至3.61%，而预期为接近上月的3.83%。 综合企业Astra International Tbk Pt 涨1.7%，PT Unilever Indonesia Tbk 升1.3%。 亚洲股市第二季亦开局良好，0940GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.4%。 本地区股市持续3月的升势，此前美联储在其3月14–15日会议上暗示，将逐步收紧货币政策。 投资者亦关注美国将于周五公布的非农就业数据，以及美国总统特朗普与中国国家主席习近平在周四和周五的会晤。
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。