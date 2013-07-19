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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 10:00 BJT

日本股市：早盘中段转为大跌，宏观基金抛售期指引发卖压

路透东京7月19日 - 日本股市周五早盘中段转为大跌，完全回吐稍早涨至八周高点的走势，交易商表示全球宏观基金抛售期指，引发卖盘。

日经指数 最新报14,534.84点，大跌1.9%，稍早一度涨至14,953.29。

“早盘曾经逼近15,000点。周日选举相关的好消息已消化完毕，所以投资者开始抛期指，也许是为了对冲上档风险或者类似情况，”一外商银行资深交易员表示。

“我想可能还是...宏观基金卖出期指的关系，”他说。

日本将于周日举行参议院选举。(完)

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