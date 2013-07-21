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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 07:59 BJT

台湾货币市场：7月22日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月22日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期3,211.50亿台币。

--财102-1期国库券到期，天期182天，金额250亿台币。

--公债还本付息:97甲4期本金600亿台币、97甲4期5息12亿台币、98甲4期4息14亿台币、99甲6期3息16亿台币、100甲6期2息14亿台币、101甲6期1息12亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

---------------------------------------------------- (本提存期)

**宽松因素：

--央行存单到期2兆239.50亿台币 ：

07/23 1,260.50亿台币

07/24 678.50亿台币

07/25 2,610.50亿台币

07/26 2,379.75亿台币

07/29 2,728.00亿台币

07/30 4,187.80亿台币

07/31 1,577.00亿台币

08/01 3,959.30亿台币

08/02 858.15亿台币

--国库券到期300亿台币

7/24：财102-4期国库券到期，天期91天，金额300亿台币。

--公债还本付息12.1875亿台币。

8/02：100甲7期2息12.1875亿台币。

--月底军公教薪饷拨款。

**紧缩因素：

--7/23：财政部发行财102-7期91天国库券，金额200亿台币，22日标售。

--7/25：财政部发行财102-8期273天国库券，金额350亿台币，24日标售。

--7/26：财政部发行102甲8期20年公债，金额300亿台币，23日标售。

--8/02：财政部发行102甲9期30年公债，金额300亿台币，于7月30日标售。

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注: * 表新增 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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